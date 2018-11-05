Директор первого евразийского отдела МИД Израиля Яков Ливне заявил, что страна будет делать всё возможное, чтобы не допустить повторения трагедии, подобной ситуации со сбитым российским самолётом Ил-20 в Сирии.

«Это было трагическое событие. Все мы сожалеем о нём… Мы относимся к этому как к трагедии. Мы создавали механизм взаимодействия между военными, чтобы такие трагедии не происходили. Но, к сожалению, никто не застрахован», — приводит РИА Новости слова Ливне.

Он отметил, что «в будущем важно делать всё, чтобы такие трагедии не повторялись».

«Мы будем делать всё возможное с нашей стороны для этого», — добавил дипломат.

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