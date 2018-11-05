Президент США Дональд Трамп не уверен, что будет встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ноябре в Париже. Об этом американский лидер заявил журналистам в понедельник, 5 ноября, сообщает Reuters.

Параллельно Трамп допустил, что его встреча с Путиным может состояться в рамках G20 в Аргентине 30 ноября — 1 декабря. «Мы будем встречаться на G20, и, возможно, после этого у нас будут встречи», — сказал Трамп журналистам. «Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Наверное, нет», — сказал он.

Minval.az