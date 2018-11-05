Госсекретарь США Майк Помпео назвал страны и территории, временно выведенные из-под иранских санкций. Это:

Греция;

Индия;

Италия;

Турция;

Республика Корея;

Япония;

Китай;

являющийся частью КНР Тайвань.

— Каждая из этих стран уже продемонстрировала значительное снижение закупок иранской нефти в течение последних шести месяцев, — добавил Помпео, которого цитирует «Лайф».

По словам госсекретаря, два субъекта из указанного списка уже полностью прекратили импортировать иранскую нефть и не будут покупать её во время действия санкций.

Minval.az