Госсекретарь США Майк Помпео назвал страны и территории, временно выведенные из-под иранских санкций. Это:
Греция;
Индия;
Италия;
Турция;
Республика Корея;
Япония;
Китай;
являющийся частью КНР Тайвань.
— Каждая из этих стран уже продемонстрировала значительное снижение закупок иранской нефти в течение последних шести месяцев, — добавил Помпео, которого цитирует «Лайф».
По словам госсекретаря, два субъекта из указанного списка уже полностью прекратили импортировать иранскую нефть и не будут покупать её во время действия санкций.