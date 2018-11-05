Королю Бельгии Альберту II в течение трех месяцев надлежит пройти тест на установление отцовства по требованию его предполагаемой внебрачной дочери Дельфины Боэль.

«Решение принято Апелляционным судом Брюсселя, который признал, что юридический отец госпожи Боэль Жак Боэль не является ее биологическим отцом», — сообщили в пресс-службе суда, сообщает РИА Новости.

Между тем, как утверждает источник в адвокатском корпусе Брюсселя, Альберт II вправе отказаться от прохождения теста на отцовство. В случае же установления родства, Боэль сможет претендовать на титул принцессы и все привилегии, положенные членам королевской семьи.

Судебный процесс был начат Дельфиной Боэль в июне 2013 года, когда Альберт II, как действующий глава государства, пользовался полным иммунитетом. После отречения в пользу старшего сына Филиппа он сохранил титул короля, однако утратил юридическую неприкосновенность.

Мать Дельфины Боэль, баронесса Сибилл де Селис Лонгшам, долгое время скрывала от дочери, кто ее отец. Лишь в возрасте 18 лет Дельфина узнала от матери, что она внебрачная дочь монарха. Связь бывшего тогда принцем Альберта и баронессы продолжалась 16 лет, однако, уже став королем, Дельфину он так и не признал.

Юридически ее отцом считается бывший муж баронессы потомственный промышленник Жак Боэль, который давно развелся с женой и, согласно сообщениям СМИ, исключил Дельфину из своего завещания.

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