Ресторан Zizzi, после посещения которого были найдены без сознания бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, откроется во вторник после восстановительных работ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

По данным издания, ресторан был закрыт с марта, поскольку там были обнаружены следы нервно-паралитического вещества. На данный момент Zizzi очищен от вредных веществ и объявлен безопасным для посещения департаментом охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельского хозяйства.

«Мы на 100% безопасны», — заявил операционный директор ресторана Фил Бойд. Как отмечает издание, несмотря на негативную информацию, связанную с рестораном, руководство Zizzi не рассматривало возможность смены расположения.

Бойд отметил, что руководство Zizzi «не намеревалось когда-либо перемещать» ресторан из Солсбери и надеется, что вновь открытое заведение станет «началом новой главы для Солсбери».

Директор добавил, что в течение девяти месяцев, пока ресторан не работал, сотрудникам выплачивалась полная заработная плата. «Некоторые из них продолжили работать в ресторанах поблизости, а тем, кто не смог этого делать, мы платили зарплату в полном объеме», — заявил он.

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