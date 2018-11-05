Во время своего турне по Африке, которое прошло месяц назад, Мелания Трамп выполняла свои обязанности первой леди в стильных и контроверсийных образах, и делала это с шиком.

Так, издание Quartz сообщает, что за один из дней, проведенных в Каире, Мелания успела потратить 95 тысяч долларов. Точнее – не за день, а всего за несколько часов.

Стало известно, что отель InterContinental Cairo Semiramis получил перевод от американского посольства за «пребывание первой леди в номерах отеля».

Очевидно, вместе с Меланией также присутствовала ее команда, но они провели в номере всего 6 часов, до отправления в свой следующий пункт назначения. Определенно, поддерживать статус первой леди – удовольствие не из дешевых.

Minval.az