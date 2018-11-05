Иранский генерал Касем Сулеймани ответил на угрозы президента США Дональда Трампа относительно новых санкций, опубликовав на своей странице в Instagram мем из сериала «Игра престолов», передает Лента.ру.

2 ноября Трамп выложил в Twitter свой портрет с подписью «Санкции близко. 5 ноября», написанной шрифтом из «Игры престолов». Президент США сделал отсылку к слогану телесаги «Зима близко». Политик напомнил властям Ирана, что в этот день против страны вступит в силу новый пакет санкций.

Спустя несколько дней иранский генерал ответил Трампу похожим мемом, стилизованным под сериал. Он выложил собственную фотографию с подписью «Я выстою».

Ранее представители телеканала HBO, который транслирует «Игру престолов», обвинили Трампа в неправомерном использовании их товарного знака. Они также попросили не использовать слоганы сериала в политических целях.

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