В Техасе разбился вертолет, на борту которого находились только что заключившие брак американские студенты.

Об этом 5 ноября сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел рано утром 4 ноября сразу же после свадебной церемонии Уилла Байлера (Will Byler) и Бейли Экерман (Bailee Ackerman). В 24 километрах к северо-западу от города Ювальде и в 1,5 километра от места празднования вертолет с новоиспеченными мужем и женой на борту врезался в холм.

Сообщается, что в результате аварии также погиб пилот.

Молодые люди праздновали свадьбу в Техасе на семейном ранчо жениха. О том, куда направлялся их вертолет, не сообщается.

Minval.az