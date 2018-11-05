Суд Стамбула выдал ордер на арест ирано-турецкого предпринимателя Резы Зарраба, который проходит в качестве свидетеля по делу в США над турецким банкиром Хаканом Атиллой. Об этом сообщило в понедельник Anadolu.

Зарраба заподозрили в Турции в незаконном ремонте его собственной виллы в стамбульском районе Бейкоз. За правонарушение ему грозит до трех лет тюремного заключения.

Судья также направил запрос в МИД, минюст и консульство Турции в США с просьбой установить текущий юридический статус Зарраба.

3 января в США жюри присяжных признало Атиллу виновным в том, что он оказывал помощь в переводе средств, полученных Ираном от продажи нефти и газа. Ранее ирано-турецкий предприниматель Реза Зарраб, который проходил по этому же делу, раскрыл следствию схему доставки в Иран денежных средств путем незаконной продажи золота банком Halkbank в Дубай и признал себя виновным в нарушении санкций против Тегерана.

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