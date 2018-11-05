Спортсмен Росс Эджли попал в Книгу рекордов Гиннеса, став первым человеком, проплывшим вокруг Великобритании.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Sky News, 33-летний британец отправился в заплыв из города Маргит в графстве Кент на юго-востоке Англии 1 июня. Заплыв спортсмена продлился 155 дней, за это время он преодолел расстояние в 1780 миль (около 2864 километров), ни разу не выйдя на сушу. Иногда он проплывал до 12 часов в день.

Эджли рассказал о трудностях, с которыми он сталкивался за эти несколько месяцев. В частности, он боялся, что у него онемеют ноги, он получил ожог от медузы, у него «отказывал» язык от соленой воды и болело плечо, ему натирал гидрокостюм. В то же время, по словам спортсмена, ему доводилось видеть закаты и восходы непередаваемой красоты.

Эджли был включен в Книгу рекордов Гиннеса 14 августа, на 74-м дне своего путешествия. Международная ассоциация по плаванию в открытой воде сообщила, что это было самое долгое плавание в море.

Как добавляет Sky News, мужчина за время заплыва потерял около 500 тысяч калорий и съел более 500 бананов.

Телеканал отмечает, что для спортсмена это третье попадание в Книгу рекордов Гиннеса. В феврале 2016 года он преодолел марафон, таща за собой автомобиль. Два месяца спустя он за 19 часов забрался на канате на высоту, равную высоте Эвереста.

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