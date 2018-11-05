Президент США Дональд Трамп обвинил Саудовскую Аравию в неумелом использовании американского оружия в Йемене.

Как передает РИА Новости, об этом он заявил в интервью изданию Axios.

Он назвал ужасным инцидент с августовским авиаударом арабской коалиции по автобусу, перевозившему детей в Йемене.

«Это ужасно, что произошло с автобусом с детьми в Йемене… Беспокоит ли это меня?— Это недостаточно сильное выражение (того, что я чувствую). Это люди, которые просто не знают, как обращаться с оружием», — сказал Трамп.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией в Йемене. Это самое ужасное место на земле сейчас… Я буду говорить с Саудовской Аравией. И я бы не хотел, чтобы оружием пользовались люди, которые этим оружием пользоваться не умеют и стреляют по автобусам с детьми», — ответил он на вопрос, могут ли США прекратить продавать оружие Саудовской Аравии.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией 9 августа нанесла авиаудар по автобусу в районе Дахян в провинции Саада на севере Йемена. О десятках жертв среди мирного населения сообщили органы власти повстанцев-хуситов и Международный комитет Красного креста (МККК). По данным МККК, в результате удара погибли 50 человек, большинство из которых дети.

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