Компании из ЕС после введения в понедельник новых американских санкций против Тегерана, не смогут одновременно работать на иранском и американском рынке, предупредил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы не разрешим европейским компаниям работать как с США, так и с Ираном», — сказал он в эфире телеканала Си-Би-Эс. При этом глава госдепа подчеркнул, что США не будут наказывать сами государства за то, что их компании торгуют с Ираном.

По словам главы Госдепа, за последние месяцы сотни европейских компаний покинули Иран, опасаясь американских санкций.

«Весь мир понимает, что санкции реальны и серьезны», — добавил М.Помпео. Ограничительные меры, которые вступят в силу в понедельник, он назвал «самыми мощными санкциями, которые когда бы то ни было вводили против Ирана».

При этом госсекретарь заявил, что Иран в ответ на санкции не будет возобновлять работу над ядерной программой. «Я уверен, что иранцы не примут такое решение», — сказал он.

Minval.az