Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, что санкции против Ирана, которые вступят в силу в понедельник, будут включать более 600 компаний и физических лиц, передает РИА Новости.

«Департамент минфина внесёт более 600 отдельных лиц и компаний в Иране в список санкций — они будут должны повлиять на поведение иранского режима. Это наши надежды. Это причина проводимой политики президентом Трампом», — сказал Помпео.

Помпео назвал цифру ниже, чем ранее озвучивал глава минфина Стивен Мнучин – он говорил в пятницу, что в санкционный список войдут более 700 физических и юридических лиц из Ирана, причём там будут порядка 300 наименований, которые ранее не фигурировали в американских санкционных списках.

Помпео добавил, что санкции уже оказали огромное влияние на экономику Ирана, так как европейские партнёры заранее стали выводить свой бизнес из страны. «Сотни компаний покинули Иран», — заявил он.

Мы уже сократили экспорт сырой нефти из Ирана на более чем миллион баррелей в день. Это число (поставки иранской нефти) будет сокращаться и дальше. Несколько стран уже значительно сократили экспорт нефти, нужно немного больше времени, чтобы добраться до нуля», — сказал он.

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