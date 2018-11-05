По меньшей мере 12 человек погибли и семеро пострадали в результате ДТП в воскресенье в городе Сонипат на севере Индии, сообщает агентство PTI.

По данным полиции, ДТП произошло около 18.00 по местному времени (16.30 бак.вр.), грузовик столкнулся с легковым автомобилем и внедорожником.

«На данный момент известно о 12 погибших. Семь человек ранены», — заявила агентству начальник отдела полиции города Сонипат Пратикша Годара.

Все пострадавшие направлены в больницу. Водитель грузовика бросил свою машину и скрылся с места аварии, само транспортное средство было конфисковано полицией.

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