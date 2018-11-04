Египетские силовики ликвидировали девятнадцать террористов причастных к нападению на автобус с христианами на юге страны в минувшую пятницу. Как передаёт РИА Новости, об этом сообщило МВД арабской республики.

По данным силового ведомства, полицейские взяли штурмом место, где прятались экстремисты. В ходе завязавшегося боя все радикалы были уничтожены.

В минувшую пятницу неизвестные обстреляли автобус с христианами, направлявшимися в монастырь Святого Самуила в провинции эль-Минья в Египте. По данным МВД Египта, погибли семь человек, пострадали 12. Информацию о семерых погибших подтвердила и Коптская церковь.

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