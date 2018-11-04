Турция сумела существенно сократить зависимость от иностранных производителей вооружения, заявил в воскресенье президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По сообщению турецких СМИ, он пояснил, что в настоящее время из-за рубежа армия получает 35% необходимого оружия. В прошлом, по словам президента, этот показатель достигал 80%.

Также Р.Эрдоган отметил, что четыре турецкие компании входят в 100 крупнейших оборонных предприятий мира. По числу компаний, включенных в этот список, Турция находятся на шестом месте.

Minval.az