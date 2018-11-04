Таиланд может стать первой азиатской страной, где будет легализовано употребление марихуаны, передает Time.

Отмечается, что законопроект предполагает разрешить употребление марихуаны исключительно в медицинских целях.

Председатель комитета общественного здравоохранения Национального законодательного собрания страны Джет Сиратраанон пояснил, что это решение может значительно помочь экономике.

В данный момент, по законам Таиланда, за преступления связанные с наркотиками, в том числе с марихуаной, может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения и смертной казни.

Minval.az