По меньшей мере десять человек погибли в результате наводнений на итальянском острове Сицилия.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на спасателей.
По меньшей мере десять человек погибли в результате наводнений на итальянском острове Сицилия.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на спасателей.
Дата: 2018/11/04 16:34
Раздел: Мир
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