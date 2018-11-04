Премьер Великобритании Тереза Мэй добилась от Евросоюза уступок, которые позволят ей сохранить всё королевство в составе таможенного союза ЕС без появления жёсткой границы в Северной Ирландии. Об этом информирует газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники.

По словам помощника главного переговорщика Евросоюза по Брекситу Мишеля Барнье, Евросоюз согласился, что нормативный контроль товаров может проводиться на фабриках и в магазинах, а не на границе.

По данным газеты, согласно плану Мэй, в соглашение по Брекситу войдёт «положение о выходе», призванное убедить евроскептиков в том, что Соединённое Королевство останется в таможенном союзе только временно.

В издании отметили, что глава британского правительства также находится на пути к достижению сделки о будущем экономическом партнёрстве с Европейским союзом. Ожидается, что кабмин обсудит план премьер-министра во вторник, 6 ноября. Как пишет газета, Мэй надеется, что достигнутый прогресс в переговорах окажется достаточным для ЕС, чтобы созвать в ноябре спецсаммит, на котором будут обсуждены оставшиеся детали сделки.

По данным Reuters, представитель премьер-министра назвал информацию The Sunday Times «спекуляцией», отметив, что переговоры продолжаются.

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