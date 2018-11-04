Французская заморская территория – острова Новая Каледония — в воскресенье, 4 ноября, проводит референдум за независимость.

Как сообщают мировые СМИ, местным жителям будет задан один вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония стала суверенной и получила независимость?».

Согласно последним опросам, за независимость готовы проголосовать около 34% местных жителей, тогда как 66% хотят и в дальнейшем остаться в составе Франции. Французская власть объявила накануне, что признает любые результаты этого референдума.

Новая Каледония – группа островов, которая расположена на восток от Австралии, между Вануату и Фиджи. В 1986 году ее было внесено в список несамоуправляющихся территорий ООН (фактически – список колоний других государств). В следующем году там был проведен референдум за независимость, против которой высказались 98,3% местных, однако сторонники самостоятельности бойкотировали голосование.

В 1998 году были подписаны Нумейские соглашения, которые дали Новой Каледонии больше самостоятельности и согласовали проведение нового референдума по независимости в течение 20 лет (до конца 2018 года). В случае проблем относительно его результатов, местная власть может провести еще одно голосование в 2020 или 2023 году, если треть депутатов местного парламента инициирует подобное решение.

Minval.az