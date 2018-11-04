Британская писательница Джоан Роулинг, а также более 100 деятелей культуры и журналистов по всему миру составили открытое письмо на имя генерального секретаря ООН с требованием провести расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

— Жестокое убийство видного журналиста и комментатора на иностранной территории является серьёзным нарушением прав человека и тревожным проявлением усиливающихся репрессий против инакомыслящих в Саудовской Аравии, — приводит текст письма общественная организация PEN America.

Авторы послания утверждают, что за последние годы в королевстве участились случаи уголовного преследования правозащитников, журналистов и писателей. По их мнению, это является «посягательством на свободу самовыражения».

Свою подпись под текстом письма оставили американская актриса Мэрил Стрип и её коллеги: Патрик Стюарт, Алек Болдуин, британский драматург Том Стоппард и другие.

Minval.az