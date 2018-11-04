Первая леди США Меланья Трамп обвинила представителей Демократической партии страны, а также американские СМИ в дискредитации образа президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC.

«Демократы и оппозиционные СМИ делают всё, что могут, чтобы дискредитировать Дональда ложными обвинениями, распространяя фейковые новости и создавая видимость того, что у него нет поддержки американских избирателей», — говорится в тексте соответствующего письма.

Первая леди также призвала американцев поддержать Трампа и «помочь доказать, что демократы и медиа ошибаются».

«Это битва, которую мы должны выиграть вместе», — заключила она.

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