Предприниматель Илон Маск заявил о том, что компания Tesla, возможно, откажется от финансирования со стороны Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Газета.ру со ссылкой на CNBS.

«Я думаю, что мы, вероятно, не будем этого делать», — сказал Маск.

Сообщается, что суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии несколько раз обращался к Маску по поводу выкупа части собственности его компании. Также отмечается, что фонд уже выкупил почти 5% акций Tesla на открытом рынке, вследствие чего планы по сделке пока были отложены.

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