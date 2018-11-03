Адвокат христианки Азии Биби, оправданной Верховным судом Пакистана по обвинению в богохульстве, покинул страну из-за страха за свою жизнь, сообщает »Би-би-си».

Он отметил, что уехал для того, чтобы иметь возможность и дальше защищать интересы Азии Биби.

Также сообщается, что пакистанские власти запретили женщине покидать страну, чтобы положить конец массовым протестам из-за ее освобождения.

Ранее Верховный суд Пакистана оправдал Азию Биби, которая была обвинена в богохульстве и приговорена к смертной казни. Она провела в заключении восемь лет. Это решение вызвало многотысячные протесты в Пакистане.

Minval.az