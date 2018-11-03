Индонезийские спасатели засекли сигнал еще одного самописца потерпевшего крушение в Яванском море самолета авиакомпании Lion Air, который выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг.

Об этом сообщил руководитель национального Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги.

«Сегодня утром удалось установить сигнал, хотя довольно слабый», — сказал он.

Поиски ведутся в радиусе 50 метров от места, где ранее был найден первый самописец, фиксирующий технические показания полета.

Boeing 737 MAX с 189 пассажирами и членами экипажа разбился у берегов индонезийского острова Ява.

При крушении никто не выжил, однако пока обнаружить удалось только тела 10 погибших. Ранее спасатели определили предполагаемое место, где может находиться корпус разбившегося Boeing 737 MAX.

Minval.az