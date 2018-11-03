Индонезийские спасатели засекли сигнал еще одного самописца потерпевшего крушение в Яванском море самолета авиакомпании Lion Air, который выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг.
Об этом сообщил руководитель национального Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги.
«Сегодня утром удалось установить сигнал, хотя довольно слабый», — сказал он.
Поиски ведутся в радиусе 50 метров от места, где ранее был найден первый самописец, фиксирующий технические показания полета.
Boeing 737 MAX с 189 пассажирами и членами экипажа разбился у берегов индонезийского острова Ява.
При крушении никто не выжил, однако пока обнаружить удалось только тела 10 погибших. Ранее спасатели определили предполагаемое место, где может находиться корпус разбившегося Boeing 737 MAX.