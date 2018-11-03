После ухода из политики лидера партии Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз Германии может возглавить, член ХДС Фридрих Мерц, сообщает Deutsche Welle.

Как считает бывший глава Социал-демократической партии, экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, у Фридриха Мерце есть определенно хорошие шансы занять этот пост.

При этом З.Габриель подчеркнул, что Ф.Мерц хочет стать и канцлером ФРГ.



» Скажет ли он об этом сейчас или нет, это другой вопрос. Но зачем кому-то стремится стать председателем ХДС, если он не хочет быть преемником Меркель?».



Между тем СМИ Германии не исключают того, что у ХДС есть еще два вероятных кандидата, Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Йенс Шпан. Напомним, на предстоящих парламентских выборах, которые

как ожидаются состоятся в 2021 году, Ангела Меркель не намерена выдвинуть свою кандидатуру на должность канцлера.

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