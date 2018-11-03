Жители немецкой земли Гессен в ходе референдума проголосовали за ликвидацию из конституции региона положения, допускавшего применение высшей меры наказания.

Об этом сообщают сообщают российские СМИ со ссылкой на The Local.

Отмечается, что за исправление правовой коллизии высказались более 83% участников голосования.

Гессен номинально оставался единственным регионом Германии, конституция которого предполагала применение смертной казни. Документ был принят в 1946 году.

Как уточняет издание, конституция ФРГ 1949 года отменила высшую меру наказания на территории всей страны. Учитывая то, что федеральная конституция имеет приоритет над основными законами земель, на практике смертная казнь в земле Гессен после 1949 года не применялась.

Minval.az