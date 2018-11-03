Решением Центрального уголовного суда Олд-Бейли в Великобритании, 6о-летний Винсент Поттер приговорен к 1,5 годам лишения свободы, сообщает The Independent. Напомним, что он обвинялся в том, что отправил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй письмо якобы с сибирской язвой.

При этом упоминается, что письмо Поттера, содержавшее вещество, напоминающие крошки печенья, было перехвачено до того, как оно попало к Терезе Мэй.

Согласно сообщению, председательствующая на процессе судья Ребекка Полет отклонила ходатайство защиты Поттера назначить ему облегченное наказание, однако при этом сократила ему тюремный срок, так как обвиняемый страдает шизофренией.

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