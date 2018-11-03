Капсулы с землей из шести стран заложили в мемориал на военном некрополе в местечке Шестр во французском департаменте Арденны к столетию со дня окончания Первой мировой войны.

Высокопоставленные дипломаты и чиновники России, Чехии, Словакии, Бельгии, ФРГ и Франции по очереди поместили капсулы с землями своих стран в гранитный короб, который затем был захоронен под черным мраморным надгробием.

Военный некрополь под Вузье хранит останки французских, чехословацких, российских и бельгийских военнослужащих, захороненных как в могилах, так и в оссуарии. Также на кладбище покоятся и останки немецких солдат, передает РИА Новости.

Торжественная церемония продолжилась на площади у мэрии Вузье. Представители делегаций возложили венки к памятнику павшим, «оживили» вечный огонь у монумента, поднеся в него пламя из вечного огня у парижской Триумфальной арки. Затем состоялась минута молчания.

Участие в приуроченной к 100-летию освобождения Вузье церемонии приняли несколько сотен гостей, как из числа местных жителей, так и приехавших из соседних городов. Несмотря на первые осенние заморозки, люди приходили к мэрии целыми семьями, включая маленьких детей. В завершение торжества высокопоставленные гости, представляющие разные страны, взялись за руки в знак дружбы между государствами.

В течение дня в регионе пройдет еще три церемонии, в том числе у чехословацкого мемориала и на немецком кладбище.

Minval.az