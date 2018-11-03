В Испании обезврежена преступная группировка, которая подделывала банковские карты,

главарь которой был ранее судим за финансирование терактов 11 сентября 2001 года в США,

сообщили в Национальной полиции страны.

Согласно сообщению, члены группировки, состоящей из двух десятков человек клонировали

банковские карты через скимминг и кардинг. В общей сложности группировка пыталась

похитить пять миллионов евро через банкоматы и торговые точки, однако ей удалось украсть

только 500 тысяч евро, передает РИА Новости.

Лидер группировки редко выходил из дома, а если это делал, то постоянно менял свою внешность. Кроме того, у него был охранник, который должен был гарантировать отсутствие слежки.

При обысках были обнаружены данные 20 тысяч карт как испанских банков, так и иностранных.

Minval.az