Марио Сегале, в честь которого назвали персонажа японской игры корпорации Nintendo Super Mario, скончался в возрасте 84 лет в штате Вашингтон. Об этом сообщает life со ссылкой на Daily Mirror.

По данным издания, Сегале умер еще 27 октября в окружении семьи и близких, но известно об этом стало лишь сейчас. У Марио осталось четверо детей и девять внуков.

Nintendo назвала персонажа в честь застройщика итальянского происхождения из Америки Марио Сегале, у которого компания в 1980-х годах арендовала офис, отмечается в газете. Сегале не возражал против использования имени.

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