С 1 по 15 ноября представители бельгийской полиции, являющимися членами «Движение за единение полицейских», не будут взимать с автомобилистов штрафы за нарушение ПДД.

Вместо взыскания штрафа, они проводят с нарушителями разъяснительные беседы.

Согласно сообщению, опубликованного на странице Движения в Facebook, акция протеста призвана привлечь внимание властей к требованиям стражей порядка, которые недовольны тем, что после ряда реформ, полиция разделена на «федералов» и «местных».

При этом упоминается о том, что 15 ноября члены Движения намерены выразить протест на центральной площади Брюсселя Гран-Плас.

Minval.az