Пакистанский проповедник Сами уль-Хак, которого называли духовным отцом Талибана, был убит на севере Пакистана в городе Равалпинди.

Местная пресса, ссылаясь на его родственников, сообщает, что он был зарезан. Согласно другим сообщениям, он погиб от пули.

Причины нападения на него пока не ясны.

Сами уль-Хак возглавлял медресе Хаккания на севере Пакистана. Там учились многие талибы, в том числе и основатель этого движения мулла Омар.

Сын проповедника Хамид уль-Хак говорит, что его отец получил множество ножевых ранений у себя дома в Равалпинди.

«Он отдыхал в своей комнате, когда его шофер, который также был его телохранителем, вышел из дома на 15 минут»,- цитирует Хамида уль-Хака пакистанский телеканал Geo TV. — Когда он вернулся, он обнаружил Сами уль-Хака окровавленным в своей постели».

Однако племянник Сами уль-Хака Мохаммад Билаль заявил агентству Рейтер, что тот был найден с многочисленными ножевыми и огнестрельными ранениями.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.

Правительство Афганистана не так давно обратилось к Сами уль-Хаку, которому, насколько известно, было более 80 лет, с просьбой убедить талибов приступить к мирным переговорам.

В прошлом Сами уль-Хак был сенатором в Пакистане и возглавлял фракцию партии Джамият Улема-и-Ислами. Он также был близок к партии PTI теперешнего премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Имран Хан сейчас находится с официальным визитом в Пекине, но его канцелярия обнародовала заявление, в котором говорится, что он осуждает это убийство и распорядился провести тщательное расследование, отмечает Би-би-си.

Minval.az