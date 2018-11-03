Новая волна американских санкций в отношении Ирана направлена на подрыв предпринимаемых участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе последовательных усилий для сохранения данной договорённости.

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Как отметили в ведомстве, подобный шаг Вашингтона «наносит ещё один мощный удар» по Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Отвергаем любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, тем более когда они имеют экстерриториальное применение и затрагивают интересы третьих стран, как в случае с рестрикциями США против Ирана», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в российском МИД призвали США пересмотреть политику санкционного давления в отношении Ирана.

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