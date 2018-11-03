Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ждет экономическая катастрофа. Единственный способ избежать ее — заключить новое всеобъемлющее соглашение по ядерной программе с Вашингтоном. Слова главы государства опубликованы на сайте Белого дома.

«Наша цель — заставить режим сделать четкий выбор: либо прекратить свое злонамеренное поведение, либо продолжать путь к экономической катастрофе», — отметил он.

По его словам, США всегда открыты к новой сделке с Ираном, которая «навсегда заблокирует ему путь к ядерному оружию, коснется всего спектра его злонамеренных действий и будет достойна иранского народа».

Minval.az