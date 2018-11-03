Twitter удалил больше 10 тысяч аккаунтов, с которых отправляли сообщения с призывом не голосовать на промежуточных выборах США. Об этом 2 ноября сообщило агентство Reuters. Как сообщило агентство, предполагалось, что аккаунты принадлежали сторонникам Демократической партии. Но позже партия сама заявила о том, что аккаунты вводят пользователей в заблуждение. «Мы приняли меры в отношении соответствующих аккаунтов в Twitter», — сказал представитель соцсети.

Комитет по выборам в конгресс Демократической партии США (DCCC) приложил усилия по борьбе с дезинформацией в ответ на «неспособность» побороть миллионы аккаунтов в Twitter и других соцсетях в ходе президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году, сообщает Reuters со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

По данным источника, DCCC использует собственную технологию, разработанную совместно с учеными Индианского университета и фирмы RoBhat Labs. Программа позволяет вовремя обнаружить ботов и отследить, как и на какие темы они распространяют информацию. Таким образом, система поможет быстро среагировать в случае, если в ближайшие дни произойдет наплыв такого рода сообщений.

«Мы не можем сказать, кто стоит за этими операциями, поскольку Twitter скрывает это от нас. Но с помощью этой технологии мы будем в курсе когда и как это происходит», — сказал один из соучредителей RoBhat Labs.

В конце сентября социальная сеть Twitter опубликовала в своем корпоративном блоге отчет о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Тогда соцсеть заблокировала около 200 подозрительных аккаунтов, отмечает RTVI.

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