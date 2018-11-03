Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что российская сторона ослабляет защищенность Соединенных Штатов. Об этом он сказал в интервью телеведущему Шону Хеннити.

По словам Помпео, Трамп дал понять, что стремится к хорошим отношениям с Россией.

«Они [россияне] создают проблемы, трудности, ослабляют защищенность Америки», — сказал Помпео.

Он добавил, что для этого российская сторона должна вернуться к выполнению своих обязательств в рамках договоров о ракетах и других подписанных соглашений. При этом Соединенным Штатам нужно поддерживать диалог с Россией.

Minval.az