В Индии к смертнной казни приговорили 16 сотрудников полиции, которые признаны виновными в убийстве 42 мусульман, сообщает Islam Today.

Само убийство произошло еще в 1987 году, однако судебный процесс в Верховном суде Индии длился более 30 лет. Конфликт произошел в городе Меерут провинции Хашимпура на севере Индии. Во время инцидента работники полиции открыли огонь из табельного оружия по мусульманам. .

По делу проходило 19 подозреваемых, однако за годы разбирательства трое из них уже умерли, поэтому признаны виновными было 16.

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