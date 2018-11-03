Законопроект, касающийся культивации марихуаны, будет отозван из парламента Грузии. Об этом в пятницу, 2 ноября, после встречи с патриархом Грузии Илией Вторым заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе, передает Интерфакс.

«Главным вопросом, который обсуждался с патриархом, был вопрос о законопроекте по культивированию марихуаны. Ранее мы обсудили этот вопрос в нашей команде и приняли решение о его отзыве из парламента. Мы и прежде не раз заявляли, что не станем рассматривать этот законопроект без широкого обсуждения и достижения консенсуса с обществом и церковью, и это обещание сдержали», – сказал он.

Напомним, рассмотрение законопроекта о культивировании марихуаны для последующего экспорта в медицинских и парфюмерно-косметических целях было отложено на два месяца после резкого протеста представителей грузинской церкви, а также значительной части общества.

Minval.az