Американский лидер Дональд Трамп отметил, что США готовы заключить с Ираном новое, «более всеобъемлющее» соглашение. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«Соединённые Штаты по-прежнему открыты для заключения нового, более всеобъемлющего соглашения с Ираном, которое навсегда блокирует ему путь к ядерному оружию и затрагивает весь спектр его злостных действий и которого достоин иранский народ», — говорится в документе.

Трамп подчеркнул, что до тех пор, пока новая сделка не будет достигнута, «исторические санкции останутся в силе».

Президент США призвал Иран «отказаться от ядерных амбиций, изменить своё деструктивное поведение, уважать права своего народа и вернуться к добросовестным переговорам».

Minval.az