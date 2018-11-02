Минфин США в пятницу объявил о снятии санкций с главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и главы Минюста Турции Абдулхамида Гюля.

Анкара ответила аналогичным шагом, объявив об отмене ограничений в отношении двух членов правительства США.

«Санкции в отношении министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренней безопасности Кирстена Нильсена отменены в качестве ответного шага на решение Минфина США», — сообщил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой (цитата по «Анадолу»).

Аксой напомнил, что Анкара ввела санкции в отношении членов американского правительства в качестве «зеркального шага» на решение Минфина США по санкциям от 1 августа текущего года.

«Запрет на въезд Джеффа Сешнса и Кирстена Нильсена в Турцию, блокирование вероятных счетов американских министров в нашей стране и запрет на торговые операции с гражданами Турции отменены», — сообщил представитель внешнеполитического ведомства.

Напряженность в отношениях двух стран была связана с делом американского пастора Эндрю Крейга Брансона, обвиненного в Турции в связях с террористами.

Брансон был задержан девятого декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и PKK.

12 октября суд города Измир приговорил американского пастора к 3 годам и 45 дням тюремного заключения.

Учитывая срок, который гражданин США уже провел в заключении и под домашним арестом, Брансон был освобожден из зала суда, после чего вернулся в Вашингтон и был принят президентом Дональдом Трампом.

Глава Белого дома выразил благодарность руководству Турции за поддержку в вопросе освобождения Брансона.

Minval.az