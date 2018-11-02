Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в последние дни неоднократно беседовал с высокопоставленными представителями американской администрации, выражая поддержку наследнику престола Саудовской Аравии принцу Мухаммеду ибн Салман Аль-Сауду, пишет газета Washington Post.
Израильский лидер, так же, как президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси, заявляли, что принц – ключевой союзник США в ближневосточном регионе. Издание напоминает, что Израиль и Египет поддерживают давление, оказываемое администрацией президента Трампа на Иран.