Университетский преподаватель из английского графства Гэмпшир и ее супруг обвиняются в том, что они четыре года держали у себя в садовом сарае польского рабочего в качестве раба, сообщает The Sun.

Отмечается, что он выполнял для них строительные и другие работы по хозяйству в их доме стоимостью $1,2 млн. в обмен на еду.

Сотрудники службы по защите трудовых прав, прибывшие на место, обнаружили, что мужчина содержался в «отвратительных и унижающих человеческое достоинство» условиях. В бетонном помещении стоял холод, вместо кровати рабочий спал на шезлонге, и у него даже не было туалета.

Minval.az