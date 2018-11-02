Автобус упал в реку Янцзы на территории города Чунцин в Китае из-за драки между пассажиркой и водителем транспортного средства. Жертвами происшествия стали 13 человек, еще двое числятся пропавшими без вести, передают китайские СМИ.

Согласно информации, причиной конфликта стало то, что женщина пропустила остановку и потребовала водителя остановить автобус. Он отказался выполнить просьбу, поскольку в этот момент транспорт уже проезжал по мосту над рекой. Китаянка принялась оскорблять водителя, а затем ударила его.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина попытался защититься и нанести ответный удар, из-за чего ему пришлось отпустить руль правой рукой и отвернуться от дороги. В этот момент он потерял управление, а автобус со скоростью 51 километр в час выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой машиной, врезался в ограждение и упал в реку.

Власти Китая отправили на место ЧП десятки спасателей, полицейских, водолазов и волонтеров. Специалистам удалось поднять транспортное средство с 70-метровой глубины, задействовав несколько судов и проведя подводные работы.

Minval.az