Внутриполитическая обстановка Армении прибавляет в критичности, и людям, обладающим полномочиями, не позавидуешь. Их одолевают новые страхи и трудности, а характерные для переходной поры вакуумы и провалы никак не исчезают. Их прогрессия свидетельствует только об усугубляющейся хаотизации положения.

Пользуясь некомпетентностью власти, активизируются маргиналы, для которых карабахская проблема продолжает играть роль козырной карты.

Представители этой категории форсируют топорные инициативы, выставляя себя в качестве убежденных патриотов. Но истинной для себя целью они обозначили наработку социальной базы, чтобы когда-нибудь громко заявить о себе.

Серые активисты политических передряг все же больше походят на посредственных шахматистов, заветной целью которых является пешечный прорыв. Но им невдомек, что общая ситуация не имеет ничего общего с выигрышным раскладом, и для успешного позиционирования необходимы не проходные ходы и решения, а трезвость ума и отказ от сомнительных затей.

Действуя наобум, они разбавляют среду позиционной возней, и происходит сие потому как у них нет здравого начала в осмыслении действующего положения. Будучи яркими представителями политической шантрапы, они только обостряют действующее положение, наивно полагая, что с достижением шумного эффекта решатся все проблемы.

На этот раз в жульнические сети идеологов сепаратизма попал член парламента Бельгии Жан Жак Флао. Личность достаточно серая и непримечательная, о политическом багаже которого долго говорить не представляется возможным.

Сказать, что в своей стране он выделяется особыми качествами, обладает способностью экстраординарного позиционирования, никак нельзя. Обычный середняк, которому мечтать и мечтать о взлете политической карьеры. К тому же бельгийский депутат имеет отличительную особенность, которой в Старом свете сегодня мало кого удивишь. Он состоит в гомосексуальном браке, и ему, как и многим людям с нетрадиционной ориентацией присуще придерживаться странных видений буквально во всем.

Представляется, что особый психометрический профиль Флао и сыграл ключевую роль в том, что армянам Бельгии удалось убедить депутата совершить рискованный вояж в зону армянской оккупации.

Для большинства европейских элит подноготная карабахской проблемы является освоенной материей, и пудрить мозги серьезным политикам байками о вековой сепаратистской мечте, не получается. Точечная дипломатия Баку за последние годы добилась заметного перевеса в идеологическом противостоянии с мифологией великоармянства. Попросту говоря, наступательная манера азербайджанской интеллектуальной мысли позволила развеять туман вокруг истории и сегодняшних карабахских буден.

Светлые умы Старого континента не позволяют дурманить себя наркотическим ядом дашнакской пропаганды.

Сколько бы глашатаи великоармянства ни распространяли россказни о подвигах предков, о необъятных масштабах никогда не существовавшей великой Армении, разборчивые головы решительно отметают плоды больной и банальной фантазии. Но назойливые пропагандисты не успокаиваются и продолжают докучать клейкими и ядовитыми легендами о своей идее фикс.

Это и есть одна из причин, объясняющих, почему активисты ереванского агитпропа совместно с подвижниками из диаспорских структур берут под прицел внимания безвольных и индифферентных флегматиков.

Моральное родство подвижника Каспара Карампетяна с Жан Жаком Флао налицо, потому активисту армянского лобби в Бельгии и Северной Европе не составляет особого труда обрабатывать жиденьких деятелей сущей ерундой, всучивать им уроки вымышленной истории. А может быть и такое, что член бельгийского парламента даже не в курсе, что грубо нарушил законы Азербайджана о порядке пересечения государственной границы.

Армянам присуще оболванивать несведущих, не договаривая правду. Однако по всему видится, что Карампетян, состоя на службе у клики ереванских провокаторов, вошел в раж, и безоглядно обеспечивает приезд в оккупированный Карабах кого угодно, лишь бы был результат. Все заточено на международный эффект, который приносит еще барыши не только заправилам никем непризнанного режима, но и тем, кто нанимается в партнеры движению виртуальной легитимности Карабаха.

Помнится, как все тот же неугомонный Карампетян приволок в оккупированную зону депутата Европейского Парламента, политического клоуна Мартина Соннеборна, которого мало кто в политических кругах Старого света воспринимает всерьез. То была настоящая анекдотичная история. Качество человеческого ресурса, которым предпочитает иметь дозорный армянской диаспоры, оставляет желать лучшего.

В редеющей обойме друзей сепаратистов сплошные не традиционалисты, и это потому, что люди серьезного пошиба не попадаются на удочку, не дают себя обмануть. Говорят же, на каждый горшок своя крышка.

Между тем Армению продолжают раздирать внутренние распри, не видно конца-края экспериментам с властью Никола Пашиняна. Налицо банкротство захватнической идеологии, но это не мешает проходимцам заигрывать с третьесортными деятелями зарубежья и затаскивать их в Ереван, следом и на оккупированные азербайджанские территории. Не это ли есть торжество дипломатии престижной помойки?!

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az