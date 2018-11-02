Роберт Бауэрс, которого обвиняют в нападении на синагогу в Питтсбурге и убийстве 11 человек, не признал себя виновным. Об этом 1 ноября сообщаетагентство AP.

Бауэрс заявил, что ему понятны все обвинения, а также попросил, чтобы его дело рассмотрели в суде присяжных.

46-летнего Бауэрса обвинили по 44 уголовным эпизодам, в том числе преступлениях на почве ненависти. Если его признают виновным по всем пунктам, ему может грозить смертная казнь.

Прокуроры заявили, что будут добиваться для Бауэрса смертного приговора. Обвинение называет преступления Бауэрса «ужасным актом насилия».

27 октября произошло нападение на синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Бауэрс открыл огонь по людям, а после сдался полицейским. Тогда погибли 11 верующих, еще несколько человек получили ранения.

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