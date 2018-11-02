Соединенные Штаты надеются на то, что Турция не возьмет курс на выход из НАТО и останется надежным союзником США.

Как передает ТАСС, об этом заявил в интервью радиоведущему Тони Кацу госсекретарь США Майкл Помпео. Стенограмму распространило в четверг американское внешнеполитическое ведомство.

«Я надеюсь, что нет. Это будет печально для НАТО, это будет печально для США и, я думаю, еще более печально для турецкого народа, если это произойдет», — сказал он, отвечая на вопрос ведущего о том, не ставится ли в настоящее время будущее Турции, как союзника по НАТО, под вопрос.

По его словам, в отношениях США с Турцией был трудный период, однако были также сферы, в которых две страны достигли успеха. «Мы надеемся, что Турция и президент [Тайип] Эрдоган придут к пониманию того, что США — лучший партнер, нежели Иран, и того, что направление, в котором следует двигаться президенту Эрдогану — это поддержка более тесных взаимоотношений с Соединенными Штатами, Европой и НАТО. И если мы сможем этого достичь, то Турция может стать бастионом, который будет препятствовать тому, чтобы Соединенным Штатам угрожали террористы в регионе», — добавил Помпео.

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