Президент США Дональд Трамп заявил о планах подписать на следующей неделе указ, ограничивающий возможность иностранцев подавать заявления на получения убежища в стране. Об этом сообщает CNN.

По словам президента США, по новым правилам убежище можно будет попросить лишь в официальных пограничных пунктах, а не после въезда в страну. Трамп отметил, что иностранцы зачастую пользуются американской иммиграционной системой, сообщая ложную информацию об основаниях для предоставления убежища.

Ранее представитель Белого дома заявил о планах администрации США запретить иностранцам, которые пересекли границу нелегально, подавать заявление на убежище.

В американском Акте об иммиграции и национальности говорится, что любой человек, въехавший в США даже не через официальные пограничные пункты, может подать заявление на предоставление убежища, если на это есть основания, напоминает CNN.

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