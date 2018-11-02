Фонд американского миллиардера, основателя Microsoft Билла Гейтса отказался от дальнейшего сотрудничества с саудовской благотворительной организацией, тесно связанной с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом, передает ТАСС со ссылкой на журнал Fortune.

Речь идет о фонде под названием Misk, основанном наследным принцем в 2011 году. Фонд Гейтса и его супруги Мелинды участвовал в одной из благотворительных инициатив Misk общей стоимостью около $10 млн, направленной на предоставление грантов молодым людям во всем мире для осуществления их инновационных проектов в сфере образования и устойчивого развития.

Супруги Гейтс обязались пожертвовать на реализацию инициативы $5 млн, из которых Misk получил уже $1,5 млн, сообщает Fortune. Однако из-за ситуации вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи фонд Гейтсов решил отказаться от дальнейшего сотрудничества с Misk.

«Похищение и убийство Джамаля Хашукджи вызывает необычайное беспокойство», — говорится в заявлении фонда Гейтсов, которое приводит журнал. Как в нем отмечается, фонд «с озабоченностью наблюдает» за расследованием убийства журналиста и «не планирует финансировать» далее благотворительную инициативу Misk.

Как сообщает Fortune, среди партнеров Misk также числится ряд американских технологических компаний, включая Google и Twitter. Однако к настоящему моменту неизвестно, продолжат ли они сотрудничать с саудовским фондом, председателем совета директоров которого является наследный принц королевства.

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