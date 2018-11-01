Турция и США начали в четверг первое совместное патрулирование в районе города Манбиджа на севере Сирии, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на министерство обороны страны.

«Патрулирование началось 1 ноября в 15:53 по местному времени (17:53 бак.вр.) в соответствии с утвержденным планом», — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, выступая в парламенте Турции.

Патрули, по данным корреспондента агентства, прошли недалеко от города Джераблус.

Министр напомнил, что ранее американские и турецкие военные проводили совместную подготовку к патрулированию.

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